AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE präsentiert sich am Nachmittag stärker

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 14,62 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 14,62 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 14,88 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,72 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 491.575 AIXTRON SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 172,85 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.09.2024 bei 13,82 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 5,47 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem AIXTRON SE seine Aktionäre 2023 mit 0,400 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,379 EUR je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 24,04 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte AIXTRON SE am 25.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 131,78 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte AIXTRON SE am 31.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,03 EUR fest.

