AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag ohne große Veränderung

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Mit einem Wert von 14,24 EUR bewegte sich die AIXTRON SE-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 14,24 EUR zeigte sich die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel um 09:06 Uhr kaum verändert. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 14,36 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 14,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,26 EUR. Bisher wurden heute 37.166 AIXTRON SE-Aktien gehandelt.

Bei 22,70 EUR erreichte der Titel am 06.07.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 59,47 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.04.2025 bei 8,45 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 68,46 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,192 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete AIXTRON SE 0,150 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.07.2025 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass AIXTRON SE im Jahr 2025 0,725 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

