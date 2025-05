AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag im Minus

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 12,37 EUR.

Die Aktie verlor um 15:51 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,9 Prozent auf 12,37 EUR. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 12,31 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 12,51 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 255.105 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.05.2024 bei 23,73 EUR. Gewinne von 91,84 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 31,69 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,205 EUR, nach 0,150 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

Am 30.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,10 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 112,53 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 118,31 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.07.2025 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 23.07.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,719 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: AIXTRON SE-Dividende verringert sich

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet

April 2025: Experten empfehlen AIXTRON SE-Aktie mehrheitlich zum Kauf