AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt am Montagvormittag wenig Änderung. Die AIXTRON SE-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 18,90 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:03 Uhr bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 18,90 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 19,00 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Im Tief verlor die AIXTRON SE-Aktie bis auf 18,85 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 18,96 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 11.754 Stück gehandelt.

Bei 39,89 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 111,06 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2024 auf bis zu 17,00 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 11,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 27,70 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 25.07.2024. AIXTRON SE hat ein EPS von 0,10 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,36 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 131,78 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 31.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 30.10.2025 wird AIXTRON SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,08 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

