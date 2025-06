AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Mittag fester

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,4 Prozent auf 13,95 EUR.

Um 11:47 Uhr sprang die AIXTRON SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,4 Prozent auf 13,95 EUR zu. In der Spitze gewann die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,98 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 13,80 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 60.891 AIXTRON SE-Aktien.

Am 06.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 22,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 62,72 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.04.2025). Abschläge von 39,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,192 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 15,39 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS wurde mit 0,04 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,89 Prozent auf 112,53 Mio. EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet worden.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 vorlegen. Experten kalkulieren am 23.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

