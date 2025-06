AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,94 EUR.

Die Aktie notierte um 09:05 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,94 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die AIXTRON SE-Aktie bis auf 13,89 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,89 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.673 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 06.07.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 22,70 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 62,90 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,45 EUR. Dieser Wert wurde am 07.04.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 64,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,150 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,192 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 15,39 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 30.04.2025. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,10 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 112,53 Mio. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 118,31 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte AIXTRON SE am 31.07.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können AIXTRON SE-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 0,725 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

