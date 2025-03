AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 11,81 EUR.

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 11,81 EUR. Zwischenzeitlich weitete die AIXTRON SE-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 11,80 EUR aus. Bei 11,82 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 16.112 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (26,50 EUR) erklomm das Papier am 21.03.2024. Mit einem Zuwachs von 124,39 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 28.02.2025 Kursverluste bis auf 11,03 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 6,60 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,342 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,400 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 16,26 EUR an.

AIXTRON SE veröffentlichte am 27.02.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,47 EUR. Im letzten Jahr hatte AIXTRON SE einen Gewinn von 0,55 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 226,74 Mio. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 214,21 Mio. EUR in den Büchern standen.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q1 2025 voraussichtlich am 30.04.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der AIXTRON SE-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 30.04.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,734 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

TecDAX-Wert AIXTRON SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in AIXTRON SE von vor einem Jahr bedeutet

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX zum Handelsende in Rot

Zurückhaltung in Frankfurt: TecDAX legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein