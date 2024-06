AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 3,8 Prozent auf 18,41 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie musste um 15:52 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 3,8 Prozent auf 18,41 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 18,36 EUR nach. Bei 18,99 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 664.688 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 39,89 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. 116,73 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.06.2024 bei 18,36 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 0,27 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,403 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,41 EUR je AIXTRON SE-Aktie aus.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Der Umsatz wurde auf 118,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,23 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte AIXTRON SE Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 1,20 EUR je Aktie in den AIXTRON SE-Büchern.

