AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Nachmittag gestärkt

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von AIXTRON SE. Das Papier von AIXTRON SE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 18,48 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr in Grün und gewann 1,3 Prozent auf 18,48 EUR. Der Kurs der AIXTRON SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 18,65 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,22 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 149.893 AIXTRON SE-Aktien.

Am 14.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 39,89 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 115,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 17,00 EUR am 13.08.2024. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,98 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,388 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 27,70 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 131,78 Mio. EUR – das entspricht einem Minus von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 173,44 Mio. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 31.10.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 30.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,08 EUR je AIXTRON SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Schwacher Handel: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels leichter

Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX liegt zum Handelsende im Minus

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein