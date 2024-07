AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Montagmittag positiv

Kursentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von AIXTRON SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,8 Prozent auf 20,98 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,8 Prozent auf 20,98 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 21,18 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,45 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 105.618 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 14.12.2023 markierte das Papier bei 39,89 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 47,41 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 02.07.2024 gab der Anteilsschein bis auf 17,88 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,377 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 28,27 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

AIXTRON SE ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,03 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 53,19 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 118,31 Mio. EUR, während im Vorjahreszeitraum 77,23 Mio. EUR ausgewiesen worden waren.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 24.07.2025.

Experten gehen davon aus, dass AIXTRON SE im Jahr 2024 1,11 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag leichter