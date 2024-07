Aktie im Fokus

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag gesucht

22.07.24 09:22 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,5 Prozent im Plus bei 20,52 EUR.

Das Papier von AIXTRON SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 20,52 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,55 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 20,45 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.608 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt. Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 39,89 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 48,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 17,88 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 12,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,377 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 28,27 EUR. Am 25.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 118,31 Mio. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte AIXTRON SE am 25.07.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 24.07.2025. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,11 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX schwächelt zum Handelsende Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verliert zum Ende des Freitagshandels Schwacher Handel: TecDAX am Freitagnachmittag leichter

