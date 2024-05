AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zieht am Mittag an

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,1 Prozent auf 23,37 EUR zu.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 23,37 EUR. Kurzfristig markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 23,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 23,17 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten AIXTRON SE-Aktien beläuft sich auf 120.193 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (39,89 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Das 52-Wochen-Hoch liegt 70,69 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.05.2024 (21,29 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 8,90 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

AIXTRON SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,400 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,397 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 32,91 EUR je AIXTRON SE-Aktie an.

Am 25.04.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal hatte AIXTRON SE ebenfalls ein EPS von 0,03 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 118,31 Mio. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 77,23 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

AIXTRON SE wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte AIXTRON SE möglicherweise am 24.07.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

