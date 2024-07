AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE tendiert am Mittag schwächer

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,7 Prozent bei 20,55 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:46 Uhr um 0,7 Prozent auf 20,55 EUR ab. Die AIXTRON SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 20,36 EUR nach. Mit einem Wert von 20,39 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 54.953 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 94,11 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 17,88 EUR. Dieser Wert wurde am 02.07.2024 erreicht. Abschläge von 13,02 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,377 EUR, nach 0,400 EUR im Jahr 2023. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 28,27 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 25.04.2024 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat AIXTRON SE in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 53,19 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 118,31 Mio. EUR im Vergleich zu 77,23 Mio. EUR im Vorjahresquartal.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 30.10.2025.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 1,11 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

