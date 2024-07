AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE wird am Mittwochnachmittag ausgebremst

AIXTRON SE im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,5 Prozent auf 20,19 EUR.

Um 15:52 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,5 Prozent auf 20,19 EUR. In der Spitze büßte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 20,09 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 20,39 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 195.095 Stück gehandelt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 39,89 EUR. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 49,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.07.2024 bei 17,88 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,47 Prozent.

Im Jahr 2023 erhielten AIXTRON SE-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,400 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,377 EUR. Analysten bewerten die AIXTRON SE-Aktie im Durchschnitt mit 28,27 EUR.

Am 25.04.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Das EPS lag bei 0,10 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,03 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 118,31 Mio. EUR – ein Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 77,23 Mio. EUR erwirtschaftet hatte.

Die AIXTRON SE-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,11 EUR fest.

