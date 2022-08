AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE gewinnt am Mittag

Um 12:22 Uhr wies die AIXTRON SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 22,93 EUR nach oben. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 23,04 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,73 EUR. Von der AIXTRON SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 119.527 Stück gehandelt.

Am 30.05.2022 markierte das Papier bei 28,18 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,63 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 22.02.2022 auf bis zu 15,20 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 50,86 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

Am 28.07.2022 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Der Umsatz lag bei 102,48 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 107,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 27.10.2022 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2023 rechnen Experten am 26.10.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass AIXTRON SE einen Gewinn von 0,825 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

