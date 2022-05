AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag gesucht

Um 25.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 25,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 25,80 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 25,73 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 5.244 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 26,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 3,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 22.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 15,20 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die AIXTRON SE-Aktie 69,74 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 27,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie aus.

Am 05.05.2022 hat AIXTRON SE die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,12 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,04 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 88,60 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,50 EUR umgesetzt.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 präsentieren. AIXTRON SE dürfte die Q2 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 27.07.2023 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 1,01 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

