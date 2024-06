So entwickelt sich AIXTRON SE

AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag in Grün

26.06.24 12:05 Uhr

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Plus bei 18,72 EUR.

Um 11:47 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 18,72 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 18,99 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 18,87 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 81.968 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt. Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,89 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 113,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.06.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 18,27 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 2,38 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR an AIXTRON SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,403 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die AIXTRON SE-Aktie bei 30,56 EUR. AIXTRON SE veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Mit einem EPS von 0,10 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als AIXTRON SE mit 0,03 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,31 Mio. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 77,23 Mio. EUR in den Büchern gestanden. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE rechnen Experten am 24.07.2025. Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 1,20 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start des Dienstagshandels leichter Börse Frankfurt in Grün: TecDAX am Mittag mit Zuschlägen Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX schwächelt schlussendlich

