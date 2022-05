AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Freitagnachmittag mit Kursplus

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 27.05.2022 16:22:00 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,0 Prozent auf 26,93 EUR. Bei 27,08 EUR markierte die AIXTRON SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 26,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 532.395 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 27.05.2022 markierte das Papier bei 27,08 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der AIXTRON SE-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 22.02.2022 Kursverluste bis auf 15,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der AIXTRON SE-Aktie liegt somit 77,17 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 27,00 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte AIXTRON SE am 05.05.2022. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,12 EUR. Im Vorjahresviertel hatte AIXTRON SE 0,04 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 88,59 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte AIXTRON SE am 28.07.2022 vorlegen. Schätzungsweise am 27.07.2023 dürfte AIXTRON SE die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 1,01 EUR je Aktie belaufen.

