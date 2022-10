AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Donnerstagnachmittag im Ausverkauf

Um 04:22 Uhr ging es für die AIXTRON SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 8,9 Prozent auf 26,34 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 24,90 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 26,85 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.153.954 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 25.10.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,37 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,32 Prozent hinzugewinnen. Am 22.02.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 15,20 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 73,29 Prozent sinken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 28,50 EUR.

AIXTRON SE veröffentlichte am 28.07.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 102,48 EUR – ein Plus von 107,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AIXTRON SE 49,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 27.10.2022 erwartet.

Experten taxieren den AIXTRON SE-Gewinn für das Jahr 2022 auf 0,864 EUR je Aktie.

