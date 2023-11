AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag gesucht

AIXTRON SE im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von AIXTRON SE. Die AIXTRON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 31,24 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das AIXTRON SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 31,24 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie legte bis auf 31,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 30,94 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 9.458 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Am 24.08.2023 markierte das Papier bei 37,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 19,08 Prozent wieder erreichen. Bei 24,40 EUR erreichte der Anteilsschein am 27.04.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,90 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 40,60 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

Am 26.10.2023 äußerte sich AIXTRON SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,35 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE noch ein Gewinn pro Aktie von 0,17 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 165,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 85,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 88,87 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.02.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 04.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von AIXTRON SE.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 1,25 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur AIXTRON SE-Aktie

Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Ende des Freitagshandels zu

AIXTRON-Aktie gewinnt: AIXTRON-Finanzvorstand bestätigt "große Pipeline an Aufträgen" und Ziele

Schwacher Wochentag in Frankfurt: TecDAX notiert schlussendlich im Minus