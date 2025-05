AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Freitagmittag gestärkt

Kursverlauf

Die Aktie von AIXTRON SE gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die AIXTRON SE-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 13,16 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,3 Prozent auf 13,16 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,36 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 278.762 AIXTRON SE-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 24,18 EUR erreichte der Titel am 17.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. 83,74 Prozent Plus fehlen der AIXTRON SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 8,45 EUR erreichte der Anteilsschein am 07.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,79 Prozent könnte die AIXTRON SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,292 EUR. Im Vorjahr erhielten AIXTRON SE-Aktionäre 0,150 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 15,39 EUR für die AIXTRON SE-Aktie.

AIXTRON SE ließ sich am 30.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,04 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,10 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Mit einem Umsatz von 112,53 Mio. EUR, gegenüber 118,31 Mio. EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,89 Prozent präsentiert.

Am 31.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von AIXTRON SE rechnen Experten am 23.07.2026.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 0,719 EUR fest.

