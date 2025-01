AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagvormittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR.

Die AIXTRON SE-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 13,04 EUR abwärts. Den tiefsten Stand des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bisher bei 13,04 EUR. Bei 13,13 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 11.418 AIXTRON SE-Aktien umgesetzt.

Am 16.02.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 36,18 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 177,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie. Am 27.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 12,69 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der AIXTRON SE-Aktie 2,69 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für AIXTRON SE-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,400 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,381 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,24 EUR aus.

Am 31.10.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,27 EUR, nach 0,35 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 156,33 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 164,99 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 04.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,03 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

