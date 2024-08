AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Mittwochmittag mit angezogener Handbremse

Aktienentwicklung

Die Aktie von AIXTRON SE zeigt am Mittwochmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der AIXTRON SE-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 17,32 EUR.

Im XETRA-Handel kam die AIXTRON SE-Aktie um 11:47 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 17,32 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 17,41 EUR. Die AIXTRON SE-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 17,27 EUR ab. Mit einem Wert von 17,37 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 33.681 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 39,89 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 56,59 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 23.08.2024 Kursverluste bis auf 16,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,17 Prozent unter dem aktuellen Kurs der AIXTRON SE-Aktie.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,400 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,388 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,59 EUR an.

Am 25.07.2024 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,10 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 131,78 Mio. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 24,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 173,44 Mio. EUR umgesetzt worden waren.

Am 31.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von AIXTRON SE veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 30.10.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 1,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

