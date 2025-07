AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE reagiert am Dienstagvormittag positiv

Blick auf AIXTRON SE-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von AIXTRON SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 15,81 EUR zu.

Um 09:06 Uhr stieg die AIXTRON SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 15,81 EUR. In der Spitze legte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 15,85 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 15,85 EUR. Der Tagesumsatz der AIXTRON SE-Aktie belief sich zuletzt auf 14.235 Aktien.

Am 01.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,02 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 39,28 Prozent. Am 07.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,45 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die AIXTRON SE-Aktie derzeit noch 46,55 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten AIXTRON SE-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,150 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,188 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 15,39 EUR.

Am 30.04.2025 legte AIXTRON SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,04 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,10 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 112,53 Mio. EUR – eine Minderung von 14,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 131,78 Mio. EUR eingefahren.

AIXTRON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 29.10.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass AIXTRON SE ein EPS in Höhe von 0,721 EUR in den Büchern stehen haben wird.

