AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Vormittag mit roter Tendenz

Um 09:22 Uhr rutschte die AIXTRON SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 25,26 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die AIXTRON SE-Aktie bis auf 25,13 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 25,22 EUR. Bisher wurden via XETRA 14.787 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 28,18 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die AIXTRON SE-Aktie somit 10,36 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.02.2022 bei 15,20 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 66,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel der AIXTRON SE-Aktie wird bei 27,50 EUR angegeben.

AIXTRON SE ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 107,04 Prozent auf 102,48 EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte AIXTRON SE am 27.10.2022 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 26.10.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 0,850 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

