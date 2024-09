AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Montagnachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von AIXTRON SE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die AIXTRON SE-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von AIXTRON SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 16,17 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die AIXTRON SE-Aktie bei 16,19 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 16,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 294.305 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 14.12.2023 bei 39,89 EUR. Der aktuelle Kurs der AIXTRON SE-Aktie ist somit 146,69 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 11.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 13,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 14,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,400 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,389 EUR je AIXTRON SE-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 25,97 EUR an.

AIXTRON SE ließ sich am 25.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,10 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei AIXTRON SE ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,36 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat AIXTRON SE im vergangenen Quartal 131,78 Mio. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte AIXTRON SE 173,44 Mio. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.10.2024 terminiert. AIXTRON SE dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 30.10.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je AIXTRON SE-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,06 EUR fest.

