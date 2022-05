AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE am Dienstagmittag leichter

Die Aktie notierte um 31.05.2022 12:22:00 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 27,67 EUR. Das bisherige Tagestief markierte AIXTRON SE-Aktie bei 27,27 EUR. Bei 27,81 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 246.325 AIXTRON SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 30.05.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 28,18 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die AIXTRON SE-Aktie damit 1,81 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.02.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,20 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 82,04 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die AIXTRON SE-Aktie bei 27,00 EUR.

AIXTRON SE ließ sich am 05.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. In Sachen EPS wurden 0,12 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AIXTRON SE 0,04 EUR je Aktie eingenommen. Im abgelaufenen Quartal hat AIXTRON SE 88,59 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 78,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 49,50 EUR erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Vorlage der Q2 2023-Ergebnisse wird von Experten am 27.07.2023 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je AIXTRON SE-Aktie in Höhe von 1,01 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: AIXTRON SE