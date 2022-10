AIXTRON SE Aktie News: AIXTRON SE zeigt sich am Montagvormittag freundlich

Das Papier von AIXTRON SE konnte um 09:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 26,04 EUR. Im Tageshoch stieg die AIXTRON SE-Aktie bis auf 26,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,90 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 58.908 AIXTRON SE-Aktien.

Am 25.10.2022 markierte das Papier bei 29,37 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die AIXTRON SE-Aktie mit einem Kursplus von 11,34 Prozent wieder erreichen. Bei 15,20 EUR fiel das Papier am 22.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 71,32 Prozent würde die AIXTRON SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,00 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte AIXTRON SE am 27.10.2022. Auf der Umsatzseite standen 88,87 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 49,50 EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von AIXTRON SE wird am 23.02.2023 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 0,880 EUR je AIXTRON SE-Aktie.

