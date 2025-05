AKTIE IM FOKUS: Infineon stark - Nvidia-Kooperation stärkt Führungsanspruch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kooperation mit der KI-Größe NVIDIA und ehrgeizige Ziele in der Stromversorgung für KI-Rechenzentren haben die Aktien von Infineon am Mittwoch weiter angetrieben. In der ersten Handelsstunde gewannen die Papiere des Chipkonzerns bis zu 2,5 Prozent auf 34,75 Euro und kehrten damit fast an ihr Vorwochenhoch zurück.

Am Dienstag hatten die Münchner eine Kooperation mit Nvidia im Bereich der KI-Technologie vermeldet. "Infineon verfolgt das Ziel, neue Standards in der Stromversorgung für KI-Rechenzentren zu schaffen", hieß es. Abseits des üblichen Getöses zeige die Meldung, wie gut der Draht zwischen Infineon und Nvidia wirklich ist, kommentierte ein Marktteilnehmer. Sie wird aber vor allem für Infineon als Zulieferer als relevant empfunden. Nvidia-Aktien hatten am Vorabend im späten US-Handel nicht groß reagiert.

Der Warburg-Experte Malte Schaumann nannte die Meldung "thematisch positiv". Es sei davon auszugehen, dass Infineon der führende Partner für Stromversorgungslösungen bei der Blackwell-Linie von Nvidia ist. Bauteile für KI-Technologie seien der entscheidende Wachstumstreiber für den Geschäftsbereich Power & Sensor Systems (PSS), so Schaumann. Deren Umsatzbeitrag solle im laufenden Jahr auf etwa 600 Millionen Euro verdoppelt werden und dann im kommenden Jahr eine Milliarde erreichen.

Der Führungsanspruch von Infineon in den Stromversorgungs-Halbleitern werde laut dem Warburg-Experten nochmals unterstrichen./ag/tih/jha/

