AKTIE IM FOKUS: PayPal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen

PARIS/FRANKFURT (dpa-AFX) - PayPal steigen weiter nach fortgesetzten Übernahmespekulationen Die Aktien von PayPal haben aufgrund von fortgesetzten Übernahmespekulationen ihren jüngsten Erholungskurs am Dienstag mit einem weiteren Kurssprung fortgesetzt. Die Papiere des Zahlungsdienstleisters stiegen zuletzt um 7,6 Prozent auf 47,40 US-Dollar, nachdem sie bereits am Vortag getrieben von Hoffnungen auf den Kauf durch ein anderes Unternehmen um knapp 6 Prozent zugelegt hatten.

Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf Insider berichtet, erwägt der Zahlungsabwickler Stripe die vollständige oder teilweise Übernahme von PayPal. Die Beratungen darüber befänden sich allerdings noch in einem frühen Stadium. Ein Vertreter von Stripe habe eine Stellungnahme abgelehnt, hieß es weiter./edh/he