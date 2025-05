AKTIE IM FOKUS: Richemont beflügelt von Geschäftszahlen - Hoch seit Mitte März

Starker Wochentag in Zürich: SMI am Montagnachmittag stärker

EURO STOXX 50-Titel LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton von vor 3 Jahren bedeutet

Minuszeichen in Zürich: SLI am Mittwochmittag schwächer

Börse Zürich in Rot: Das macht der SLI am Mittwochnachmittag

Trump Becomes A Grandfather Again As Daughter Tiffany Welcomes Baby Boy Alexander

Optimismus in Zürich: SLI notiert zum Start im Plus

Heute im Fokus

eToro-Aktie mit Megastart an der Börse. Alibaba-Zahlen enttäuschen auf ganzer Linie. United Internet will 1&1-Anteil ausbauen. Scout24 nun erstmals bester DAX-Aufstiegskandidat. Warnstreik am DHL-Drehkreuz Leipzig. Trump fordert: Apple-Produktion in Indien nur für dortigen Markt. DAX-Konzerne mit deutlich weniger Gewinn. Rio Tinto investiert Milliardensumme in Wasserkraftwerk in Québec.