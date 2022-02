AKTIE IM FOKUS: Schnäppchenjäger unterwegs bei Auto1 - Analyst lobt Autohero

Aktien in diesem Artikel AUTO1 13,70 EUR

FRANKFURT (dpa-AFX) - Im Zuge einer allgemeinen Markterholung und deutlichen Gewinnen vor allem bei deutschen Internet-Aktien haben am Dienstag auch die Papiere von AUTO1 kräftig zugelegt. Zu Wochenbeginn war die Serie ständiger Rekordtiefs mit dem kurzen Fall unter die 13-Euro-Marke weiter gegangen. Am Dienstag griffen die Anleger aber wieder zu. Die Aktien rückten am frühen Nachmittag um 5,9 Prozent vor bis an die 14-Euro-Marke.

Unbeeindruckt von der anhaltenden Talfahrt der Papiere des Online-Gebrauchtwagenhändlers, die seit ihrem Börsengang vor einem Jahr mehr als 60 Prozent an Wert eingebüßt haben, hält die Bank of America am Dienstag an ihrer positiven Einschätzung mit "Buy" und einem Kursziel von 31 Euro fest. Dieses verspricht mehr als eine Verdopplung des Kurses.

Analyst David Amira hob in seiner Studie die starke Wahrnehmung der Marke Autohero hervor, von der Auto1 am Vortag berichtet hatte. Gepaart mit einer robusten Zahl angekaufter Fahrzeuge seien die Voraussetzungen für das vierte Geschäftsquartal trotz der aktuellen Kursschwäche gut. Die Sorgen von Anlegern, was knappe Gebrauchtwagen betrifft, hält er für übertrieben./tih/jha/