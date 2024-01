NEL-Aktie kommt unter die Räder - Tiefster Stand seit 2020 und kein Ende in Sicht

Aktie unter Druck

Der Wasserstoff-Riese NEL hat einen katastrophalen Jahresstart erwischt. Auch am Mittwoch gerät die Aktie erneut unter die Räder.

• NEL-Aktie rutscht auf Tief seit 2020 ab

• Analyst mit Kurszielsenkung

• Anleger werden skeptischer



Die NEL ASA-Aktie hat seit Anfang Januar satte 23 Prozent an Wert verloren. Allein am Dienstag sackte der Anteilsschein an der Börse in Oslo um mehr als sieben Prozent ab und erreichte den tiefsten Stand seit 2020.

Talfahrt der NEL-Aktie geht weiter

Auch am Mittwoch knüpft der Anteilsschein des Wasserstoffspezialisten an seine schwache Performance an und verliert erneut. Zeitweise betragen die Verluste in Oslo 3,75 Prozent auf 5,292 NOK.

Analyst schrumpft Kursziel der NEL-Aktie

Schuld am jüngsten Kursrutsch dürfte eine negative Analystenstimme sein: Martin Huseby Karlsen von DNB Markets rät unverändert zum Verkaufen der NEL-Aktie, hat aber sein Kursziel nach unten angepasst: Statt 4,50 SEK traut der Experte dem Titel nun nur noch 4,00 SEK zu, was einem Abschlag von rund 25 Prozent zum aktuellen Kursniveau entsprechen würde.

Ein Blick auf das aktuelle Analystenbild ist aber weniger eindeutig: Von 10 Analysen zu NEL, die in den vergangenen drei Monaten veröffentlicht wurden, lauten laut TipRanks immerhin vier auf "Buy" und fünf auf "Hold".

Fehlende Aufträge lassen Anleger die Reißleine ziehen

Die NEL-Aktie hatte bereits in den letzten Börsenmonaten 2023 deutlich an Boden verloren. Dabei zollte der Anteilsschein offenbar auch einer hohen Anlegerbewertung Tribut. Viele Marktteilnehmer hatten NEL ASA mit Vorschusslorbeeren bedacht. Doch Nachrichten von Unternehmensseite - etwa zu neuen Aufträgen - waren zuletzt Mangelware, im Juli konnte der Wasserstoffkonzern hier zuletzt Erfolge vermelden.

Hinzu kommt ein schwaches Branchensentiment, auch Wettbewerber wie Plug Power werden am Markt zunehmend kritischer betrachtet.



Redaktion finanzen.net