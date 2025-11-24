DAX23.335 +1,1%Est505.551 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,80 +0,7%Nas22.273 +0,9%Bitcoin75.351 -0,1%Euro1,1532 +0,1%Öl62,32 -0,3%Gold4.062 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Alphabet A (ex Google) A14Y6F BASF BASF11 HENSOLDT HAG000 Amazon 906866 Allianz 840400 Siemens 723610 Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zinshoffnungen: DAX zieht an -- Asiens Börsen im Plus - Nikkei im Feiertag -- DroneShield im Visier von Shortsellern -- Rheinmetall & Co., DHL, Bayer, Lufthansa, Strategy im Fokus
Top News
Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT und RENK tiefrot: USA und Ukraine stimmen neuem Friedensplan zu
Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch Nach schwacher Vorwoche: DAX dank starker Vorgaben mit Stabilisierungsversuch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Deutliche Erholung in Hongkong und Australien - Feiertag in Japan

24.11.25 09:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
3.853,3 PKT -151,6 PKT -3,79%
Charts|News|Analysen

TOKIO (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben sich am Montag teils deutlich von ihrem jüngsten Kursrutsch erholt. Den Gewinnen in Hongkong und Australien stand indes eine recht lustlose Entwicklung an den chinesischen Festlandsbörsen sowie in Südkorea gegenüber. In Japan fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Wer­bung

Beobachter verwiesen auf die zuletzt wieder sichtbar gestiegenen Erwartungen an eine US-Leitzinssenkung im Dezember. Der US-Notenbanker John Williams, der als enger Vertrauter von US-Notenbankchef Jerome Powell gilt, hatte am Freitag gesagt, er sehe Spielraum für eine kurzfristige weitere Lockerung der Geldpolitik.

Zudem gab es Medienberichte, denen zufolge der KI-Chip-Riese NVIDIA doch die Erlaubnis bekommen könnte, seine heiß begehrten H200-Hochleistungschips auch in China zu verkaufen. Die Gespräche darüber mit den US-Behörden sollen sich aber noch in einem frühen Stadium befinden.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann am Montag 1,8 Prozent auf 25.663 Punkte. Damit machte er den Rückschlag vom Freitag großteils wett.

Wer­bung

Auch in Australien konnten sich die Anleger über Gewinne freuen: Der dortige Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 1,3 Prozent fester mit 8.525 Punkten.

Dagegen ging es für den CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen um weitere 0,1 Prozent auf 4.448 Punkte nach unten. In Südkorea verlor der Kospi 0,2 Prozent auf 3.846 Punkte./gl/mis