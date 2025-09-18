DAX23.430 +0,4%ESt505.386 +0,3%Top 10 Crypto16,19 -0,6%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.649 +0,3%Euro1,1850 -0,1%Öl67,92 -0,8%Gold3.665 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Tesla A1CX3T RENK RENK73 thyssenkrupp 750000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 BYD A0M4W9 Allianz 840400 Deutsche Bank 514000 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 HENSOLDT HAG000 Infineon 623100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Fed-Entscheid am Abend: DAX fester -- Asiens Börsen ungleich - Hang Seng mit Kurssprung -- Deutsche Bank startet Aktienrückkauf -- Baidu mit eigenen Chips -- Palantir, Nordex, Eli Lilly im Fokus
Top News
Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien Beiersdorf-Aktie nach Talfahrt stabil - Aktionär trennt sich von Aktien
DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung DAX erholt sich nach Vortagesrutsch - Anleger wagen sich vor Fed-Entscheid etwas aus ihrer Deckung
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - chinesische Börsen legen zu

17.09.25 09:02 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Börsen haben sich am Mittwoch uneinheitlich entwickelt. Die am Vortag starken Aktien Südkoreas und Taiwans schwächelten, während die chinesischen Märkte ihre Zurückhaltung ablegten und Gewinne verzeichneten.

Wer­bung

Im Falle Südkoreas verwiesen die Marktstrategen der Deutschen Bank auf eine Gegenbewegung nach elf Handelstagen mit Gewinnen. Hier fielen die Abgaben mit rund einem Prozent etwas deutlicher aus. Ansonsten bewegten sich die Veränderungen im Nachkommabereich. Darin dokumentierte sich einmal mehr die Zurückhaltung vor der US-Zinsentscheidung. "Spannend wird der Zinsentscheid vor allem durch die neuen Leitzinsprojektionen, die Aufschluss über die weiteren Zinssenkungsabsichten der Fed geben", hieß es dazu von der Landesbank Baden-Württemberg.

Die chinesischen Börsen profitierten unterdessen von den Gewinnen der Technologietitel. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong zog zuletzt um 1,73 Prozent auf 26.894.68 Punkte an, der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen stieg um 0,51 Prozent auf 4.546,45 Punkte. Aktien von Baidu profitierten dabei von einer Kaufempfehlung durch Arete Research, während Alibaba Rückenwind durch eines höheres Kursziel der Analysten von Goldman Sachs erhielten.

"Langfristig attraktiv erscheinen insbesondere Internetunternehmen: Ihre Bewertungen liegen rund 30 Prozent unter dem Zehn-Jahres-Schnitt, während sich die Gewinnmargen trotz verhaltenem Umsatzwachstum verbessert haben", merkte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank zum chinesischen Technologiesektor an.

Wer­bung

Zudem gebe es nach Schwächesignalen aus der Wirtschaft Hoffnungen auf neue Impulse durch die Politik. "Die schwachen Daten erhöhen den Druck auf Peking, die Konjunktur mit zusätzlichen fiskal- und geldpolitischen Maßnahmen zu stützen", so Stephan. "Weitere Impulse in den kommenden Monaten könnten die zuletzt gut gelaufenen Aktienmärkte weiter unterstützen."

In Japan und Australien ging es nach den Vortagesgewinnen unterdessen leicht abwärts. Der japanische Nikkei 225 verlor 0,25 Prozent auf 44.790,38 Punkte. Japans Exporte waren den vierten Monat in Folge gefallen. Im August waren die Ausfuhren insgesamt zwar nur noch leicht gesunken, die Exporte in die USA gingen hingegen stark zurück. Insgesamt meldete das Ministerium im Jahresvergleich einen Rückgang der Exporte um 0,1 Prozent, nachdem die Ausfuhren im Monat zuvor noch um 2,6 Prozent gesunken waren. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,67 Prozent auf 8.818,50 Punkte./mf/Stk