Aktien Asien: Gewinne im Sog der Wall Street

02.10.25 09:16 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Asiens wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag zugelegt und sind damit den starken US-Vorgaben gefolgt. An den chinesischen Festlandsbörsen fand wegen der Goldenen Woche erneut kein Handel statt.

In den USA hatten unerwartet schwache Arbeitsmarktzahlen Hoffnungen auf Zinssenkungen verstärkt. "Dass die aktuelle Entwicklung die pessimistischsten Prognosen deutlich unterbot, verstärkt die Sorgen um den Arbeitsmarkt und die konjunkturelle Lage in den Vereinigten Staaten und bekräftigt die Erwartungen einer weiteren Lockerung der US-Geldpolitik", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg.

Die südkoreanische Börse profitierte von den Gewinnen der Schwergewichte von Samsung Electronics (Samsung) und SK Hynix. Beide Aktien reagierten damit auf eine vorläufige Vereinbarung zur Lieferung von Halbleitern an OpenAI, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Etwas höher als erwartete Inflationsdaten in Südkorea traten dahinter zurück.

In der chinesischen Sonderverwaltungszone lag der Hang Seng zuletzt mit 1,8 Prozent im Plus bei 27.339,35 Zählern. Hier waren Internetwerte gefragt. Japanische Aktien verzeichneten ebenfalls Gewinne. Der japanische Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) stieg um 0,87 Prozent auf 44.936,73 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss mit 1,13 Prozent im Plus bei 8.945,90 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf deutliche Gewinne der Bergbauwerte./mf/jha/