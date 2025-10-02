Handel in New York: S&P 500-Anleger greifen zum Start des Donnerstagshandels zu

NYSE-Handel im Fokus

Das macht das Börsenbarometer in New York morgens.

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 15:58 Uhr um 0,06 Prozent höher bei 6.715,17 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 52,440 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,253 Prozent höher bei 6.728,19 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.711,20 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Donnerstag bei 6.731,94 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 6.711,76 Punkten erreichte.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Auf Wochensicht kletterte der S&P 500 bereits um 0,804 Prozent. Vor einem Monat, am 02.09.2025, wurde der S&P 500 auf 6.415,54 Punkte taxiert. Vor drei Monaten, am 02.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.227,42 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 02.10.2024, den Stand von 5.709,54 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 14,43 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 6.731,94 Punkten. Bei 4.835,04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Lumen Technologies (+ 5,02 Prozent auf 6,38 USD), Coinbase (+ 4,95 Prozent auf 363,30 USD), Brown-Forman B (+ 4,86 Prozent auf 28,89 USD), Albemarle (+ 4,79 Prozent auf 88,52 USD) und Nike (+ 3,34 Prozent auf 76,68 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind hingegen Equifax (-9,00 Prozent auf 231,00 USD), AES (-4,42 Prozent auf 14,69 USD), Occidental Petroleum (-4,04 Prozent auf 45,79 USD), Edison International (-2,86 Prozent auf 54,67 USD) und General Motors (-2,38 Prozent auf 59,88 USD).

Welche S&P 500-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 6.941.440 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3,861 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die SVB Financial Group-Aktie hat 2025 laut FactSet-Schätzung mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die First Republic Bank-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 1.200,00 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net