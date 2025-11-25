Aktien Asien: Gewinne in China nach Trump-Xi-Telefonat - Fed-Zinsen im Blick

TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsen Chinas haben am Dienstag zugelegt. In Japan ging es nach einer Feiertagspause indes nur moderat nach oben; der Nikkei 225 schloss mit 48.659,52 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus.

Wer­bung Wer­bung

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,4 Prozent auf 25,817,08 Punkte. Für den CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um fast ein Prozent auf 4.489,38 Punkte nach oben.

Rückenwind lieferten die nun doch wieder gestiegene Hoffnung auf eine US-Leitzinssenkung noch im Dezember sowie ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. An den Märkten wurde das Gespräch angesichts des Handelskonflikts der beiden Staaten durchaus positiv aufgenommen.

Im Fokus standen zudem Äußerungen des US-Notenbank-Vertreters Christopher Waller. Er hatte "Fox Business Network" am Montag gesagt, dass er wegen der Unsicherheiten mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt zu einer Zinssenkung im Dezember rät.

Wer­bung Wer­bung

In Australien stieg der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) um 0,1 Prozent auf 8.537 Punkte./mis/stk