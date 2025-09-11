DAX23.772 +0,2%ESt505.385 +0,3%Top 10 Crypto15,77 +2,6%Dow45.711 +0,4%Nas21.879 +0,4%Bitcoin96.063 +0,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,00 +0,7%Gold3.646 +0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Apple 865985 Volkswagen (VW) vz. 766403 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 DEUTZ 630500 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Asiens Börsen im Plus -- Apple präsentiert bei Keynote neues iPhone -- GameStop: Zahlen überzeugen Anleger -- Klarna-IPO, Synopsys, Oracle, DroneShield, UnitedHealth im Fokus
Top News
NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg? NVIDIA-Aktie erholt sich stark - lohnt sich jetzt noch der Einstieg?
CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals CANCOM-Aktie springt an: Aktienrückkauf beschlossen - bis zu zehn Prozent des Grundkapitals
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Jetzt 3-fach-Bonus sichern bei finanzen.net ZERO und dauerhaft Gebühren sparen!

Aktien Asien: Gewinne - Nikkei-Rekordschluss - Tech-Rally nach Oracle-Ausblick

10.09.25 09:06 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Gestützt von positiven Vorgaben der Wall Street haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost zur Wochenmitte zugelegt. Hoffnungen auf eine baldige US-Zinssenkung zur Eindämmung des Beschäftigungsrückgangs in den Vereinigten Staaten hätten die Börsen gestützt, hieß es.

Wer­bung

Angeführt wurden die Kursgewinner von Technologieaktien, die von starken Zahlen und einem hervorragenden Wachstumsausblick des US-Softwarekonzerns Oracle profitierten. Die Oracle-Papiere schossen im nachbörslichen US-Handel um rund 30 Prozent nach oben.

Weitere Aufschlüsse zur anstehenden US-Geldpolitik könnte die Veröffentlichung der mit Spannung erwarteten US-Inflationsdaten geben. Am Mittwoch werden die Erzeugerpreise und am Donnerstag die Verbraucherpreise bekanntgegeben. Sie könnten mitentscheiden, wie aggressiv die US-Notenbank Fed nächste Woche die Zinsen senken wird.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg letztlich um 0,9 Prozent auf knapp 43.838 Punkte und erklomm damit auf Schlusskursbasis eine neue Bestmarke. Tags zuvor hatte er im Handelsverlauf mit knapp 44.186 Zählern ein absolutes Rekordhoch erreicht.

Wer­bung

In China kletterte der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,3 Prozent auf 4.451 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann im späten Handel 1,2 Prozent auf 26.240 Punkte.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) endete 0,3 Prozent höher bei 8.830 Zählern./edh/jha/