DAX23.919 +0,4%Est505.797 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2000 -4,1%Nas22.749 -0,3%Bitcoin60.834 -0,3%Euro1,1587 -0,2%Öl85,57 +1,5%Gold5.096 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg weitet sich aus: DAX startet Erholungsversuch -- Asiens Börsen fester -- Lufthansa auf Wachstumskurs -- Rüstungsaktien, Marvell, Alibaba, Xiaomi, DroneShield, VW im Fokus
Top News
Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an Marvell Technology-Aktie springt nach Zahlen hoch: KI-Boom treibt Chipgeschäft an
Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie Underweight-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BASF-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Asien: Märkte beruhigen sich etwas - Iran-Krieg bleibt aber im Fokus

06.03.26 09:06 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
KOSPI
5.583,9 PKT 490,4 PKT 9,63%
Charts|News|Analysen
Nikkei 225
55.620,8 PKT 342,8 PKT 0,62%
Charts|News|Analysen

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach den starken Schwankungen wegen des Iran-Krieges in dieser Woche ist an den asiatischen Märkten am Freitag ein Stück weit Ruhe eingekehrt. Bei überschaubaren Kursausschlägen tendierten die Börsen uneinheitlich, nachdem sie sich von anfänglichen Abgaben erholt hatten.

Wer­bung

Nach den Gewinnen am Vortag blieben größere Anschlusskäufe allerdings überwiegend aus. Damit dominierte an den Märkten Vorsicht. "Zwar deutet vieles darauf hin, dass sich der Krieg im Iran in eine für die USA positive Richtung entwickeln könnte, doch Gewissheit gibt es nicht", so Stephen Auth, CIO für Aktien beim Vermögensverwalter Federated Herme. "Ebenso wenig lässt sich ausschließen, dass es zu erheblichen Störungen der globalen Energieversorgung kommt."

Zudem steht am Nachmittag der US-Arbeitsmarktbericht für Februar an, was die Zurückhaltung der Marktteilnehmer verstärkte. "In Kombination mit der geopolitischen Lage könnten diese Zahlen über den Wochenausklang entscheiden", merkte Analyst Frank Sohlleder vom Broker Activ Trades an. "Ein schwächelnder Arbeitsmarkt könnte die Sorgen vor einer Rezession befeuern, während ein zu starker Markt den Inflationsdruck durch Lohnsteigerungen erhöhen würde - ein klassisches Dilemma für die Anleger."

Japanische Aktien legten moderat zu. Der Leitindex Nikkei 225 schloss mit 55.620,84 Punkten 0,6 Prozent im Plus. Das auf Ölimporte angewiesene Lande profitierte damit auch vom leichten Rückgang der Ölpreise. Auf Wochensicht liegt der Nikkei 225 allerdings rund fünf Prozent im Minus.

Wer­bung

Der südkoreansiche Kospi tendierte unterdessen kaum verändert. Die Aussichten nach der Korrektur der vergangenen Tage sind unterdessen gut. "Der Markt zählt weltweit zu den günstigsten Aktienmärkten", stellte Anlagestratege Ulrich Stephan von der Deutschen Bank fest. "Stabile Gewinnrevisionen und starke Exporte machen das aktuelle Kursniveau interessant." Im Vergleich zur Vorwoche hat der Kospi rund zehn Prozent verloren.

In China ging es aufwärts. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um 1,6 Prozent an, der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandbörsen stieg um 0,3 Prozent. Die Marktstrategen der Deutschen Bank sprachen von einer Erholung der Technologiewerte.

Etwas nach unten bewegten sich dagegen die Aktien in Australien. Der ASX (S&P ASX 200) sank um ein Prozent auf 8.851,00 Punkte. Der Markt hatte sich angesichts der Turbulenzen anderer Börsen in den vergangenen Tage vergleichsweise gut gehalten./mf/mis

Mehr zum Thema Nikkei 225

09:06Aktien Asien: Märkte beruhigen sich etwas - Iran-Krieg bleibt aber im Fokus
08:00Die wichtigsten 10 News für Anleger am Freitag
06:13Toyota supplier Denso makes $8bn bid for Japanese chipmaker Rohm
00:02Here's How Much $100 Invested In Sony Group 10 Years Ago Would Be Worth Today
05.03.26E-Mobilität: Stellantis und Toyota brauchen Tesla nicht mehr für Flottenziele
05.03.26Buy 5 Computers IT Services Stocks to Boost Your Portfolio in 2026
05.03.2610 Fakten zum Donnerstagshandel: So steht es um die Börse
05.03.26Aktien Asien: Börsen in Japan und Südkorea erholen sich deutlich
mehr