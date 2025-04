Aktien Asien/Pazifik: Japanische Börse mit deutlichen Gewinnen

Werte in diesem Artikel

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag zugelegt. Dabei ragte der japanische Markt heraus. Auch auf Wochensicht verbuchten die Märkte der Region Asien-Pazifik Gewinne.

Einmal mehr reagierten die Kurse auf Nachrichten zum Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump beharrte auch nach einem Dementi aus Peking darauf, dass beide Seiten verhandeln. Trump sagte: "Nun, sie hatten heute Morgen ein Treffen, und wir haben uns mit China getroffen." Weitere Details werde er vielleicht später nennen. Trump zeigte sich auch zuversichtlich, dass es bald ein Friedensabkommen zwischen Russland und der Ukraine geben könnte. Zudem hatte es von der US-Notenbank Signale in Richtung einer Zinssenkung gegeben.

Die überdurchschnittliche Entwicklung in Japan setzte sich fort. Der 225 Werte umfassende japanische Leitindex Nikkei-Index (Nikkei 225) zog um 1,9 Prozent auf 35.705,74 Punkte an. Die Börse reagierte damit auf günstige Signale aus den Zollverhandlungen. Der japanische Finanzminister Katsunobu Kato hatte darauf verwiesen, dass es in den Gesprächen nicht um die Währungsentwicklung gegangen sei.

Positiv tendierten auch südkoreanische Aktien. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Aussagen von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach es frühestens in der kommenden Woche zu einer ersten Vereinbarung hinsichtlich der Zölle kommen solle.

Auch sonst dominierten die positiven Vorzeichen. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,65 Prozent auf 22.052,77 Punkte, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien leicht zulegte. In Australien fand unterdessen wegen eines Gedenktages kein Handel statt./mf/jha/