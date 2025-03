Aktien Asien/Pazifik: Japanische Börse unter Druck - Inflationsdaten belasten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehrheitlich verloren. Dabei kam es an der japanischen Börse zu merklichen Verlusten. Auch auf Wochensicht lagen die Märkte der Region Asien-Pazifik im Minus.

Wer­bung Wer­bung

Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Abgaben in Japan mit Preisdaten. Die Inflation im Großraum Tokio hatte sich überraschend verstärkt. Im März hatten die Verbraucherpreise in der Hauptstadt ohne Frischwaren im Jahresvergleich um 2,4 Prozent zugelegt. Analysten hatten im Schnitt eine Stagnation erwartet. Bei der allgemeinen Preisentwicklung im Großraum Tokio zeigte sich ebenfalls ein Anstieg der Teuerung. In dieser Abgrenzung legte die Inflationsrate von zuvor revidiert 2,8 Prozent auf 2,9 Prozent zu. Dieser Anstieg kam ebenfalls überraschend.

Damit steige die Wahrscheinlichkeit für weitere Zinsanhebungen, hieß es von der Deutschen Bank. Zudem legte der Yen zum Dollar zu, was die exportorientierte Wirtschaft des Landes tendenziell belasten kann. Der Nikkei 225 schloss 1,8 Prozent tiefer mit 37.120,33 Zählern. Dabei belastete auch, dass zahlreiche Aktien mit Dividendenabschlag gehandelt wurden.

Wer­bung Wer­bung

Im Fokus bleibt zudem die US-Zoll- und Handelspolitik und damit verbundene Konjunktursorgen.

Nur wenig besser als in Japan sah es daher in China aus. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um 0,67 Prozent auf 23.421,06 Punkte nach unten. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien sank um 0,44 Prozent auf 3.915,17 Punkte. Unter Druck standen Aktien von Nio nach einer Aktienplatzierung des Herstellers von E-Fahrzeugen.

Besser hielten sich australische Aktien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) kletterte um 0,16 Prozent auf 7.982,01 Punkte./mf/mis