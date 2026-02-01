DAX25.158 -0,5%Est506.075 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6600 -1,5%Nas22.754 +0,8%Bitcoin56.888 +0,9%Euro1,1802 +0,1%Öl71,27 +1,4%Gold5.007 +0,6%
Aktien Asien: Samsung treibt südkoreanische Börse an

19.02.26 09:05 Uhr

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag weiter zugelegt. Während an den Börsen Chinas und Taiwans feiertagsbedingt erneut kein Handel stattfand, startete das Geschäft in Südkorea wieder.

Der südkoreanische Markt profitierte dabei von den deutlichen Gewinnen der Aktien von Samsung Electronics (Samsung) und erklomm neue Hochs. Das Schwergewicht verzeichnete ebenfalls einen Rekordstand. Auslöser war ein Zeitungsbericht, wonach das Unternehmen über den Verkauf einer neuen Generation von Hochleistungsspeicherchips für KI-Anwendungen zu 20 bis 30 Prozent höheren Preisen als das Vorgängermodell verhandelt. Gute Vorgaben des Chip-Giganten NVIDIA stützten zudem den technologielastigen Markt.

Der japanische Nikkei-225 (Nikkei 225) kletterte unterdessen um 0,57 Prozent auf 57.467,83 Punkte und knüpften damit an die Vortagesgewinne an. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann 0,88 Prozent auf 9.086,17 Punkte. Er erreichte damit ebenfalls einen neuen Höchststand./mf