DAX24.519 +0,4%Est505.665 +0,3%MSCI World4.334 +0,2%Top 10 Crypto16,57 +0,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin102.257 -0,5%Euro1,1722 ±0,0%Öl64,77 +0,7%Gold3.858 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F Alibaba A117ME HENSOLDT HAG000 Plug Power A1JA81 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 thyssenkrupp 750000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX startet über 24.500-Punkte-Marke - Rekord weiter in Sicht -- Asiens Börsen uneins - Feiertag in China -- BMW steigert US-Absatz deutlich -- Boeing, Roche im Fokus
Top News
Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch Start über 24.500-Punkte-Marke: DAX nähert sich erneut seinem Juli-Rekordhoch
Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten? Aktuelle BSW-Umfrage: Welches Investment-Thema ist derzeit für Sie am interessantesten?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Aktien Asien: Uneinheitlich - Japan stark - Feiertage in China und Südkorea

03.10.25 09:05 Uhr

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Ohne klare Richtung haben sich die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Freitag entwickelt. Dabei zeigte sich die Börse in Tokio - beflügelt vom Jubel um neue Allianzen im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) - in starker Verfassung. Zudem stützten Händlern zufolge Zinshoffnungen und der schwächere US-Dollar gegenüber den wichtigsten Währungen der Region Asien/Pazifik die Marktstimmung.

Wer­bung

Dagegen hätten Sorgen um die wirtschaftlichen Auswirkungen des anhaltenden US-Regierungsstillstands als Dämpfer fungiert, hieß es. Seit Mittwoch ist ein Teil der US-Regierung lahmgelegt, weil sich Republikaner und Demokraten im Kongress nicht auf einen Übergangshaushalt einigen konnten. Auch wichtige Wirtschaftsberichte, die die US-Notenbank für ihre geldpolitischen Entscheidungen heranzieht, wurden auf unbestimmte Zeit verschoben. Eine schnelle Lösung ist bislang noch nicht in Sicht.

Die Börsen in Südkorea und auf dem chinesischen Festland waren feiertagsbedingt geschlossen.

Der japanische Leitindex Nikkei-225 (Nikkei 225) schloss mit einem Plus von 1,9 Prozent bei 45.769 Punkten. Stärkste Branche waren die Technologiewerte, die von einer Welle von KI-Allianzen getragen wurden. Anleger setzen darauf, dass die Milliarden, die derzeit in den KI-Sektor fließen, sich in Gewinne umsetzen und die Kursgewinne der Tech-Aktien steigern werden.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gewann letztlich 0,5 Prozent auf 8.987 Zähler. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong hingegen notierte der Hang Seng zuletzt mit 1,0 Prozent im Minus bei 27.023 Punkten./edh/nas