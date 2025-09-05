DAX23.784 +0,8%ESt505.346 +0,4%Top 10 Crypto15,73 -0,1%Dow45.271 -0,1%Nas21.498 +1,0%Bitcoin95.312 -0,5%Euro1,1645 -0,2%Öl67,05 -0,5%Gold3.546 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Infineon 623100 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 DEUTZ 630500 Porsche PAG911 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 Tesla A1CX3T Apple 865985 Commerzbank CBK100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Salesforce mit mehr Umsatz - Gewinn enttäuscht -- Gerüchte um gesenktes Absatzziel belasten BYD -- Alphabet, TUI, DHL, Porsche, Figma, HPE, C3.ai, MTU, Airbus, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert SMA Solar-Aktie steigt kräftig: Jefferies hebt Aktie auf 'Hold' an - Kursziel unverändert
Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne Trotz verhaltener Anlegerstimmung: DAX setzt Stabilisierung fort - Gewinne
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Börsenspiel Trader 2025: Jetzt mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket von finanzen.net zero gewinnen!

Aktien Europa: EuroStoxx wenig bewegt nach Erholung - Cac schwächelt, SMI stark

04.09.25 12:17 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.345,9 PKT 20,9 PKT 0,39%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben sich nach ihrer Vortagserholung am Donnerstag recht unterschiedlich entwickelt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 kam am Mittag mit 5.324,95 Punkten praktisch nicht vom Fleck. Der britische FTSE 100 zeigte mit einem weiteren Anstieg um 0,17 Prozent auf 9.193,78 Punkte ebenfalls wenig Dynamik. Derweil verlor der französische CAC 40 gegen den moderat freundlichen Markttrend 0,41 Prozent auf 7.687,96 Punkte.

Wer­bung

Hingegen stach der Schweizer SMI mit einem Plus von 1,48 Prozent auf 12.380,48 Punkte positiv heraus. Ihm halfen die Kursgewinne einiger Schwergewichte wie Roche und ABB (ABB (Asea Brown Boveri)). Börsianer sprachen von einem Ausbruchsversuch nach oben, nachdem sich der Index seit dem Zollschock durch US-Präsident Donald Trump Anfang April mehr oder weniger in einem von 11.800 bis rund 12.400 Punkte reichenden Seitwärtskanal bewegt habe.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 dominierten am Donnerstag erneut die Gewinner. Am gefragtesten waren Medien- und Einzelhandelsaktien. Zum starken Mediensektor passte die Nachricht, dass der italienische Berlusconi-Konzern Media for Europe (MFE) (MFE-MEDIAFOREUROPE) nach seinem großen Aktienankauf die volle Kontrolle am deutschen Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 (ProSiebenSat1 Media SE) erlangt hat. Man habe die 75-Prozent-Schwelle der Anteile an der ProSiebenSat.1 Media SE überschritten, teilte MFE mit. Die MFE-Titel gewannen 4,6 Prozent.

Dagegen ging die Talfahrt im Reise- und Freizeitsektor weiter. Zu den größten Verlierern zählte die Fluggesellschaft Ryanair mit minus 2,9 Prozent. Den Anstoß zur jüngsten Sektorschwäche hatte Ende August die politische Lage in Frankreich gegeben, wo in Kürze ein Sturz der Regierung droht. Im Reisesektor reagieren Anleger häufig besonders empfindlich auf eine drohende politische Instabilität.

Wer­bung

Im Pharmabereich (STOXX EU600 Health Care) gingen die Kursentwicklungen am Donnerstag teils deutlich auseinander. Sanofi-Titel sackten nach klinischen Studiendaten am EuroStoxx-Ende um fast zehn Prozent ab. Damit blieben sie nur knapp über ihrem Anfang August markierten Tief seit dem Jahr 2022. Sanofi erreichte laut einer Mitteilung mit dem Mittel Amlitelimab gegen bestimmte Ekzme zwar alle primären und wichtigen sekundären Endpunkte einer Phase-III-Studie. Doch gibt es laut dem Pharmaexperten Richard Vosser von der US-Bank JPMorgan auch Kritikpunkte. So sei der Vorteil durch die Behandlung geringer als gedacht - und auch kleiner im Vergleich zum bisherigen Sanofi-Kassenschlager Dupixent.

Dagegen zogen die Aktien von Konkurrent Roche um 2,3 Prozent an und waren damit so teuer wie seit April nicht mehr. Die Schweizer erhielten das CE-Kennzeichen der EU für die Abgabeplattform des Augenmittels Susvimo. Die Plattform mit dem Namen Contivue ermögliche eine kontinuierliche Abgabe des Augenmittels Susvimo für Patienten mit neovaskulärer altersabhängiger Makuladegeneration, teilte Roche mit./gl/mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

13:01Potsdam: Siemens-Villa erhält einziges Gebot bei Zwangsversteigerung
13:00Finally, a Little Good News for Stellantis Investors
12:48 T-Systems ernennt Chief Sovereignty Officer
12:26Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagmittag fester
12:17Aktien Europa: EuroStoxx wenig bewegt nach Erholung - Cac schwächelt, SMI stark
12:08VW, Stellantis, Opel: „Sonst haben wir hier irgendwann keine Autoproduktion mehr“
11:25Blinder Passagier will im Klo von Airbus A320 von Edelweiss nach Gran Canaria
11:09Airbus steigert Auslieferungen im August um 30 Prozent
mehr