DAX24.187 -0,1%Est505.737 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,2%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.297 +3,3%Euro1,1713 -0,1%Öl60,02 +0,5%Gold4.326 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 TUI TUAG50 Bayer BAY001 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren Abseits von NVIDIA-Aktie und Co. - So können Anleger von der Knappheit bei KI-Infrastruktur profitieren
Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren! Trump Media & Technology Group (DJT) im Pivotal-Point-Check: Überraschender Milliarden-Deal mit Kernfusions-Pionier TAE Technologies lässt die Truth Social-Aktie um 42 % explodieren!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa: Kaum bewegt im Bann des großen Verfalls

19.12.25 12:15 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben sich am Freitag kaum bewegt. Angesichts des großen Verfalls an den Terminbörsen entwickelte sich das Geschäft verhalten, zumal andere Einflüsse rar waren.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag am Mittag mit 0,12 Prozent im Minus bei 5.734,92 Zählern. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums aus. Der britische Leitindex FTSE 100 tendierte kaum verändert, während der Schweizer SMI um 0,27 Prozent auf 13.100,27 Punkte nachgab.

Der Blick richtet sich bereits auf die verbleibenden Handelstage. "Fondsmanager neigen dazu, kurz vor dem Jahresabschluss ihre Depots aufzuhübschen", hieß es in einer Einschätzung des Brokers Activ Trades. "Dabei werden tendenziell schwache Werte abgestoßen und die Gewinner des Jahres verstärkt zugekauft, um in den Jahresberichten eine glänzende Auswahl vorweisen zu können."

Davon profitierten möglicherweise die Versicherungswerte, die sich wieder den Hochs aus dem August annäherten. Der Sektor hatte seit Jahresbeginn deutlich zugelegt. Auf der anderen Seite gaben Luxusaktien etwas stärker nach. Trotz kräftiger Erholung einzelner Aktien war die Entwicklung im Jahresverlauf durchwachsen. Zu den Verlierern gehörten die Finanzdienstleister. Hier sank das Schwergewicht UBS um 0,8 Prozent. Die Aktie litt damit nach dem jüngsten Höhenflug unter Gewinnmitnahmen.

Wer­bung

Aktien von EssilorLuxottica stabilisierten sich nach den jüngsten Abgaben. Die Schweizer Großbank UBS hatte das Kursziel zwar von 355 auf 352 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Robert Krankowski zeigte sich überrascht von den zuletzt massiven Kursverlusten nach Ankündigungen zu Smartglasses-Produkten von Wettbewerbern. Er sei stets davon ausgegangen, dass dieses Segment fragmentiert und nicht ausschließlich von dem Brillenkonzern dominiert sein würde./mf/stk