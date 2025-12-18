DAX24.025 +0,3%Est505.704 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,52 +3,5%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.381 +1,5%Euro1,1714 -0,2%Öl59,78 -1,5%Gold4.321 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX etwas höher -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Canopy, TUI im Fokus
Top News
Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten Geldmarkt-ETFs: Was Einsteiger über passive Fonds wissen sollten
Microns Rekordzahlen sind für mich das stärkste Kaufsignal für AMD! Microns Rekordzahlen sind für mich das stärkste Kaufsignal für AMD!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Aktien Europa: Leichte Gewinne - Abwartendes Geschäft

18.12.25 12:09 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.693,3 PKT -418,1 PKT -1,81%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Vor den Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank und der Bank of England prägt Zurückhaltung das Geschehen an den europäischen Aktienmärkten am Donnerstag. "Der Handel zeigt sich insgesamt ruhig und unaufgeregt", beschrieb Marktexperte Andreas Lipkow das Handelsgeschehen.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone lag am Mittag mit 0,39 Prozent im Plus bei 5.703,71 Zählern. Ähnlich sah es außerhalb des Euroraums aus. Der britische Leitindex FTSE 100 stieg um 0,25 Prozent auf 9.798,51 Punkte und der Schweizer SMI gewann 0,23 Prozent auf 13.058,44 Punkte.

Wie so oft stehen bei der Europäischen Zentralbank (EZB) weniger die Zinsentscheidung als die weitere Entwicklung im Zentrum. "Die EZB dürfte den Leitzins unverändert belassen", merkte Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets an. "Doch wichtig sind die Aussagen über die künftige Zinspolitik." So habe Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel sogar eine Zinserhöhung in den Raum gestellt.

Stärkster Sektor waren die Einzelhandelswerte. Gefragt waren Aktien von Inditex mit 1,8 Prozent Aufschlag. Das Analysehaus Jefferies hatte das Kursziel von 51,50 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie könnte die Qualität des Modekonzerns im kommenden Jahr besser reflektieren, machte Analyst James Grzinic den Anlegern Mut. Er hob zudem seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 leicht an.

Wer­bung

Noch stärker stiegen H&M (HennesMauritz AB (HM, H&M)) mit rund drei Prozent. Die Analysten von Oddo BHF hatten die Aktien von 'Underperform' auf 'Neutral' angehoben.

Technologiewerte hielten sich trotz negativer Vorgaben der Nasdaq gut. Der US-Speicherchipspezialist Micron (Micron Technology) Technology hatte nachbörslich in den USA mit einem optimistischen Ausblick auf das laufende Quartal überrascht. Dies stützte Aktien aus dem Halbleitersegment wie ASML (ASML NV), die um knapp ein Prozent zulegten.

Leichte Verluste verzeichneten unterdessen Richemont und Swatch (Swatch (I)). Hier belasteten schwache Uhrenexporte aus der Schweiz./mf/jha/

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

13:30heise+ | Was Sie für Ihre Gesundheit tun sollten - und wie Apple helfen will
12:57Trump media group agrees $6bn merger with Google-backed fusion energy company
12:43Warner Bros. board recommends taking Netflix takeover offer
12:31Google raises AI stakes as OpenAI struggles to stay on top
12:25Better Artificial Intelligence Stock: D-Wave Quantum vs. Alphabet
12:22Oracle Shares Rise 2% After Key Trading Signal
12:19Google Enlists Meta To Cut Nvidia Reliance
12:15Amazon Hands AI Keys To A 27-Year Company Insider
mehr