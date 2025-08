Aktien Europa: Leichte Gewinne - Diageo legen deutlich zu

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte Europas haben am Dienstag ihre Erholung vom Vortag fortgesetzt. Der Eurostoxx (EuroStoxx 50) gewann am Mittag 0,25 Prozent auf 5.255,49 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,38 Prozent auf 9.162,68 Zähler hoch.

Der SMI kletterte um 0,45 Prozent auf 11.872,16 Punkte. "Die Hoffnung auf einen Handels-Deal zwischen den USA und der Schweiz lebt", merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners dazu an.

Gestützt wurden die Märkte weiterhin von Hoffnungen auf sinkende Zinsen in Übersee. "Der Widerstand im Gremium der US-Notenbank gegen eine lockere Geldpolitik bröckelt", so Analyst Christian Henke vom Broker IG Markets. Um so mehr gilt das Interesse in diesem Kontext den US-Wirtschaftsdaten am Nachmittag.

Stärkster Sektor waren die Nahrungs- und Getränkehersteller. Dabei ragten die Aktien von Diageo heraus. Mit einem Anstieg von 5,1 Prozent reagierten sie auf Quartalszahlen. Der Guinness-Hersteller will nach schwierigen Zeiten und dem Abgang seiner Chefin noch stärker sparen. Die Einsparungen aus dem laufenden Programm sollen statt 500 nun 625 Millionen US-Dollar (540 Mio Euro) erreichen. Das Unternehmen fokussiere sich in seiner Strategie und bei den Einsparungen, um so die Gewinne zu stützen, lobten die Analysten von JPMorgan.

Der Ölsektor wurde von BP gestützt. Der Ölkonzern hatte im zweiten Quartal wie die Konkurrenz wegen des schwachen Ölpreises weniger als vor einem Jahr verdient. Allerdings fiel das Ergebnis deutlich besser als von Experten erwartet aus. Die Aktie kletterte um 2,6 Prozent.

Unter den Schweizer Standardwerten standen dagegen Adecco (Adecco SA) unter Druck. Der Personaldienstleister hatte die Analysten zwar mit ermutigenden Zahlen zur Umsatzentwicklung und soliden Margen im zweiten Quartal eher positiv überrascht. Was aber belastete, ist die unsichere Konjunkturlage in vielen Märkten./mf/jha/