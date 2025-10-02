DAX23.765 +0,1%ESt505.504 -0,1%Top 10 Crypto15,56 -2,2%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.347 -1,1%Euro1,1747 +0,2%Öl67,42 -0,3%Gold3.814 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 HENSOLDT HAG000 Wolfspeed A41JEH Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alibaba A117ME Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Commerzbank CBK100
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown droht: DAX stabil -- Lufthansa: Piloten stimmen für Streiks -- Continental sieht Chance auf DAX-Verbleib -- Alibaba, Tilray, PUMA, Clara Technologies, Rüstungsaktien, Etsy im Fokus
Top News
ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin! ZertifikateAwards 2025/2026: Stimmen Sie ab und gewinnen Sie eine Reise nach Berlin!
Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv? Tesla-Aktie vor erneutem Schub: Überraschen die Auslieferungszahlen positiv?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!

Aktien Europa: Leichte Verluste - Vorsicht dominiert Handel

30.09.25 12:08 Uhr

AMSTERDAM/LONDON/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Dienstag zumeist leicht nachgeben. Wegen des US-Haushaltsstreits blieben die Anleger eher an der Seitenlinie. "Zusätzlich werden heute Nachmittag einige wichtige Handelsimpulse aus den USA erwartet und im Vorfeld üben sich die Investoren in Zurückhaltung", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Das führt in Europa zu einem ausgedünnten und schwankungsarmen Handel."

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 verlor am Mittag knapp 0,1 Prozent auf 5.501,83 Punkte. Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 0,1 Prozent auf 12.023.76 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,12 Prozent auf 9.288,27 Punkte sank.

Die Aufmerksamkeit ist derzeit auf eine mögliche Haushaltssperre in den USA gerichtet. "Wie jedes Jahr droht auch in diesem ein potenzieller Shut-Down in den USA, der dieses Jahr jedoch wesentlich länger und hartnäckiger ausfallen kann", so Lipkow. "Die Positionen der beiden großen politischen Lager in den USA sind festgefahren und es deutet sich noch keine Einigung an."

Schwächster Sektor waren die Ölwerte. Sie reagierten damit auf die anhaltende Korrektur der Ölpreise. Diese hatten nach dem starken Rückgang zum Wochenbeginn weiter nachgegeben. Am Montag war der Brent-Preis wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg über eine mögliche Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ deutlich gefallen.

Wer­bung

Aktien von ASOS büßten knapp neun Prozent ein. Das Bekleidungsunternehmen hatte gewarnt, dass der operative Gewinn (Ebitda) im laufenden Jahr am unteren Ende der Prognosespanne liegen dürfte. Die Analysten von JPMorgan sprachen von Fragezeichen, wann das Unternehmen die Gewinnschwelle auf Vorsteuerbasis erreichen könnte.

Im Sektor der Nahrungs_ und Genussmittelanbieter litten Aktien von Pernod Ricard unter einer Reihe von Kurszielsenkungen verschiedener Banken und gaben um zwei Prozent nach. AB Inbev (Anheuser-Busch InBev) verloren knapp ein Prozent. Analyst Sanjeet Aujla von der UBS zeigte sich in einem Ausblick auf die kurzfristigen Absatztrends vorsichtig für den Brauereikonzern./mf/stk