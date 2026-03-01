DAX23.409 -0,8%Est505.685 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,8700 +2,3%Nas22.403 +0,1%Bitcoin59.210 +3,3%Euro1,1581 +0,4%Öl98,36 +5,4%Gold5.115 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
freenet A0Z2ZZ AIXTRON A0WMPJ E.ON ENAG99 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 Heidelberg Materials 604700 Tesla A1CX3T Vonovia A1ML7J BioNTech (ADRs) A2PSR2 NEL ASA A0B733 AMD (Advanced Micro Devices) 863186 RWE 703712 Airbus 938914 Rolls-Royce A1H81L TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreisanstieg: DAX grenzt letztlich Verluste ein - 23.000 Punkte zurückerobert -- Gabler-IPO, Lufthansa, TUI, OHB, NVIDIA, DroneShield, Goldpreis, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren Top-ETFs 2026 im Blick: Mit diesen Trends könnten Anleger profitieren
Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie fällt am ersten Handelstag zurück Börseneinstand für neuen Rüstungswert: Gabler-Aktie fällt am ersten Handelstag zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx reduziert Verluste - Öl wieder unter 100 Dollar

09.03.26 18:21 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
5.685,2 PKT -34,7 PKT -0,61%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Das Kriegsgeschehen im Nahen Osten und damit steigende Energiepreise haben die europäischen Börsen zum Wochenstart abermals durchgeschüttelt. Zunächst hatte der heftige Anstieg der Ölpreise die Aktienkurse am Montag auf Talfahrt geschickt, doch verringerten sich die Verluste im Handelsverlauf spürbar, nachdem der Ölpreis seine Gewinne deutlich eingegrenzt hatte.

Wer­bung

Zuletzt kostete ein Fass (159 Liter) Rohöl der Nordsee-Marke Brent wieder knapp unter 100 US-Dollar, nachdem der Preis zeitweise auf knapp 120 Dollar in die Höhe geschnellt war. Ähnlich ausgeprägt war zeitweise der Anstieg des Preises für in Amsterdam gehandeltes Flüssiggas gewesen. Gleichwohl blieben am Aktienmarkt die Inflations- und Wachstumssorgen präsent.

Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,61 Prozent im Minus mit 5.685,20 Punkten, nachdem er im frühen Handel auf den tiefsten Stand seit Ende November abgesackt war.

Außerhalb der Eurozone gab der britische Leitindex FTSE 100 um 0,34 Prozent auf 10.249,52 Punkte nach. Der Schweizer SMI büßte 0,73 Prozent auf 13.000,09 Zähler ein./la/mis

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:24Airbus kann Auslieferungen im Februar steigern
18:22Airbus A320neo raste in Brüssel auf mobilen Zaun zu
18:21Aktien Europa Schluss: EuroStoxx reduziert Verluste - Öl wieder unter 100 Dollar
18:03Airbus liefert im Februar 35 Flugzeuge aus - 28 Orders von drei Kunden
17:57Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus
17:08Deutschlands Antwort auf die Weltraum-Giganten - die Pläne der neuen All-Allianz
17:00P/E Ratio Insights for Sanofi
16:49Lufthansa holt im Auftrag der deutschen Regierung mit Airbus A340 Deutsche in Muscat ab
mehr